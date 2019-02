Moneyval, seminario di formazione a Palazzo Sums

Si è aperto ieri a Palazzo SUMS il quinto round di valutazione della Repubblica di San Marino da parte del Moneyval - attraverso un training tenuto dal suo Segretariato e rivolto ad Autorità, Amministrazione pubblica e al settore privato coinvolte nella lotta al riciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo, in previsione della valutazione di San Marino che il Comitato Moneyval effettuerà ad inizio 2020. Gli esperti hanno illustrato le linee d’azione e la metodologia alle quali San Marino dovrà attenersi per raggiungere una valutazione di conformità agli standard internazionali in materia di antiriciclaggio, finanziamento al terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione di massa e del loro finanziamento. Consigli ed indicazioni utili per la preparazione alla prossima valutazione, attraverso un format che ha permesso l’interazione del pubblico partecipante, composto anche da rappresentanti del settore bancario e finanziario, degli ordini professionali, e da altre realtà private.