Bsm: la prima in territorio a consentire l’apertura di conti correnti a distanza

Banca di San Marino segue l'esempio degli istituti europei e, per prima in Repubblica, consente l’apertura di conti correnti a distanza, tramite l’uso di qualsiasi dispositivo fisso o mobile.



Un conto “B1”, gratuiti, si legge in una nota, che si apre e gestisce in autonomia, consentendo operazioni bancarie comodamente da casa o in giro per il mondo, tramite smartphone o altri strumenti di pagamento, senza il bisogno di recarsi in filiale.