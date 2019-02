Innovazione e formazione: accordo quadro fra Università di San Marino e OSLA

Siglato oggi dal Rettore dell'Università, Corrado Petrocelli e dal Presidente Osla, Monica Bollini

Sostegno alla nuova imprenditoria e alle sturt-up, tirocini formativi e tesi di laurea nelle piccole medie imprese, sviluppo di competenze con programmi orientati alla crescita occupazionale. Gli obiettivi sono fissati nell'accordo quadro, triennale, che allarga alla collaborazione su progetti di ricerca scientifica e applicata e per lo sviluppo manageriale e imprenditoriale.



Una opportunità per le Piccole Medie Imprese, nelle parole chiave: formazione, progettualità, competitività. Un arricchimento mutuo: formazione sul campo per gli studenti; linfa vitale per le imprese quella che viene dalle idee, che gli studenti e l'Università portano al mondo produttivo.



Nel video, le interviste al Presidente dell'OSLA, Monica Bollini e al Rettore dell'Università di San Marino, Corrado Petrocelli



AS