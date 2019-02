Nasce il "Registro Soggetti non Finanziari"

Istituito presso l'AIF, l'Agenzia di Informazione Finanziaria di San Marino

Nasce a San Marino il “Registro oggetti non finanziari”. Istituito nell'Agenzia di Informazione Finanziaria raccogliere chi esercita professionalmente: prestazione di servizi relativi a società o trust, confidi, agenti immobiliari, case da gioco, custodia e trasporto valori, commercio di preziosi, case d’asta, gallerie d’arte o commercio di cose antiche e attività analoghe.



L'iscrizione è consentita unicamente per via telematica attraverso il portale della pubblica amministrazione non oltre il 15 aprile 2019. La mancata iscrizione entro questo termine comporta l'applicazione di una sanzione da 5.000 a 10.000 euro. I soggetti iscritti devono inoltre comunicare all'AIF il nominativo del responsabile incaricato antiriciclaggio.