Verso l'Assemblea dei Soci ECF: Comitato “No fusione” pronto a farsi valere

Comitato “No Fusione” già sul piede di guerra in attesa dell'Assemblea dei Soci dell'Ente Cassa di Faetano in programma domenica. Appuntamento in cui “proporremo – ricordano - importanti modifiche alla “governance”, tra cui la riduzione da 9 a 5 membri del Cda, e l'introduzione di nuovi criteri di incompatibilità per evitare – rimarcano - il “balletto” di nomine che hanno contraddistinto purtroppo gli ultimi decenni.



Nonostante le dichiarazioni di intenti, – lamenta poi il Comitato – gli attuali membri risultano ancora saldamente “incollati” alle loro poltrone e l’Ad di Banca di San Marino continua tranquillamente a ricoprire la sua carica e a percepire la sua principesca retribuzione. Domenica – promettono - le nostre idee e “linee guida” verranno condivise con i Soci che finalmente verranno riportati al centro delle decisioni e della vita dell’Ente Cassa. Chi ha avallato, formalmente o con il proprio silenzio-assenso, - concludono - l’ipotesi di fusione con la Cassa di Risparmio, la definizione di un accordo onerosissimo e pare di difficile rescissione con Lombardi e l’avvio di progetti a dir poco “bizzarri” come quello del camper adibito a “Banca Mobile”, deve dignitosamente farsi da parte”.