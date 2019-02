Usot boccia tutti

"Se il passato Esecutivo è caduto dopo 4 anni di legislatura per l’incapacità di governare le difficoltà e dare le opportune soluzioni, l’attuale Governo ha impiegato la metà del tempo per arrivare alla stessa situazione". Con questa premessa Usot scrive che l’incapacità di risolvere la crisi del sistema bancario sta trascinando tutto il Paese verso la stagnazione e l’impoverimento di tutti i settori economici.



La mancanza di coraggio, aggiunge, comprometterà inevitabilmente anche lo stato sociale e il sistema pensionistico. In un momento così grave. rimarca la nota, non è giustificabile che il Governo si ostini a non condividere fino in fondo e con totale trasparenza, tutti i dati del “problema” alle parti sociali. La grande paura a questo punto, scrive Usot, è che ci siano ancora delle situazioni inconfessabili che non si riescono ad estirpare dal nostro sistema. È ora che la politica tutta abbandoni le liti da quartiere e affronti i problemi reali della nostra economia, conclude la nota. Usot rinnova la disponibilità a far la propria parte per mettere in sicurezza il Paese e permettergli di tornare a crescere a beneficio di tutte le aziende e dei cittadini.