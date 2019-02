Ucs vuole incontrare il Commissario di banca Cis

L'Unione Consumatori Sammarinesi torna a chiedere un incontro con il Commissario e il Comitato di Sorveglianza di Banca Cis per poter dare, scrive, informazioni precise ai correntisti. Ucs sottolinea di aver "raccolto innumerevoli segnalazioni di persone che si trovano in fortissima difficoltà. Non riescono a pagare le rette dei figli, le fatture, i professionisti a cui si erano rivolti, le rate di acquisto di beni e tante altre spese quotidiane". Forse, prosegue la nota, i “clienti hanno piena coscienza del fatto che si stia lavorando per una soluzione strutturale delle criticità della banca”, ma sicuramente sanno che saranno costretti a barcamenarsi, per quel che riguarda i propri pagamenti, nel tentativo di condurre un iter quotidiano sostenibile. Ucs, pur capendo che potrebbe essere un azzardo togliere il "blocco totale", prima del conseguimento di “stabilizzazione della Banca”, vuole capire perché, nel quadro della vigilanza rafforzata disposta da Banca Centrale, non sia possibile un “ammorbidimento” delle condizioni del blocco inerente alle operatività spicce e quotidiane “dell’utente comune”, del risparmiatore che non transa somme cospicue, ma fa movimentazioni “semplici di uso quotidiano”.