Bcsm: temporaneamente sospeso il processo di pubblicazione dell'Anagrafica Debitori

Banca Centrale sospende temporaneamente il processo di pubblicazione – imminente - dell’elenco dei debitori sulla base di quanto disposto dalla legge 93/2018, per effetto della recente entrata in vigore della normativa in materia di privacy e protezione di dati personali.



In sostanza, prima di dare il via libera alla pubblicazione dell'Anagrafica Debitori, Bcsm attende il completamento delle opportune verifiche mirate ad assicurare la piena conformità di entrambe le disposizioni di legge, “anche mediante l'acquisizione – riferisce una nota dell'istituto di Via del Voltone - di un parere dell’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali”.