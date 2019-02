BCSM aggiorna le disposizioni di vigilanza

Il Regolamento è stato emanato oggi da via del Voltone. Racchiude gli interventi di “revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza”. Per Banca Centrale si tratta di un risultato importante - così scrive in una nota – che permette al sistea di garantire la trasparenza informativa e la tutela della clientela.

Tra gli interventi Banca Centrale evidenzia: − la possibilità per banche e società finanziarie di poter affittare gli immobili acquisiti dal recupero crediti, mantenendo l’obiettivo della vendita degli stessi; − il divieto per le banche di applicare spese di chiusura conto o penalità in caso di recesso da parte del cliente dal rapporto di conto corrente; − le nuove disposizioni in ordine alla conformità della governance delle banche, i cosiddetti “fit and proper“, dove viene richiesto agli istituti di credito un documento di autovalutazione al fine di recepire i più recenti standard internazionali.