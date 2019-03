L’analista sammarinese Maiani ottiene il CSTA

Giovanni Maiani porta a San Marino il CSTA (Certified SIAT Technical Analyst) ottenuto dalla Siat (Società Italiana Analisi Tecnica). Si tratta di una ratificazione della qualità di un socio ordinario professionale dell’associazione.



"Ho pubblicato le mie prime analisi nel 1994 sul settimanale italiano Borsa&Finanza - spiega Maiani - che ho lasciato nel 2003 in qualità di supervisore dell’Ufficio Studi e pubblico tuttora alcune mie ricerche sulla stampa specializzata internazionale". Da 20 anni socio del Siat, docente in analisi algoritmica al corso Master Istituzionale dal 2015, ha pubblicato alcuni studi sul quaderno ufficiale dell’associazione, fino a ottenere il riconoscimento.

Per questo l'analista lancia un appello alle Istituzioni, per “promuovere la diffusione della conoscenza della materia dell’”Analisi Tecnica” in Repubblica.



"Da anni - dice - cerco di portare l’analisi tecnica a San Marino e, visto le ridotte dimensioni del Paese, potrebbe essere molto interessante, oltre che decisamente facile da attuare, effettuare un piccolo esperimento in un qualche liceo o Università".



Potrebbe trattarsi di un mini corso di “introduzione all’analisi tecnica” di un’ora al mese, suggerisce, per puntare maggiormente sull’educazione e sulla preparazione professionale.