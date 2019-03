Cis: probabile "ammorbidimento" del blocco dell'operatività per le semplici spese quotidiane

Ucs, Asdico e Sportello Consumatori incontrano il Commisssario Bonfatti

L'Unione Consumatori Sammarinesi, insieme ad ASDICO e Sportello Consumatori, a confronto in mattinata con il Commissario straordinario di Banca Cis, Sido Bonfatti. Il 21 gennaio scorso – lo ricordiamo – all'istituto è stato prorogato il blocco dell’operatività per altri 30 giorni. Sul tavolo le preoccupazioni dei risparmiatori: “numerose le segnalazioni di persone – spiega l'Ucs - che si trovano in fortissima difficoltà. Non riescono a pagare le rette, fatture, rate di acquisto di beni e altre spese quotidiane. Nel quadro della vigilanza rafforzata disposta da Banca Centrale, Ucs chiede almeno la possibilità di un “ammorbidimento” delle condizioni del blocco dei pagamenti per “l’utente comune”, ovvero chi che non transa somme cospicue, ma fa movimentazioni “semplici di uso quotidiano”.



Un segnale di fiducia che da Bonfatti è arrivato. Come ci spiega nell'intervista il Presidente Ucs, Francesca Busignani.



Leggi il comunicato congiunto Ucs, Asdico e Sportello Consumatori