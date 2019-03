San Marino punta ad essere tra i primi al mondo nella tecnologia "Blockchain"

Il Segretario di Stato Zafferani e il Direttore di San Marino Innovation Mottola hanno presentato il Decreto Delegato

San Marino vuol essere tra i primi paesi al mondo nella tecnologia “Blockchain” e con questo obiettivo è stato varato il decreto delegato che ne disciplina l'attività. Il provvedimento, ha affermato il Segretario di Stato Zafferani mira a rilanciare l'economia, ed è stato promosso e realizzato con “San Marino Innovation” che è l'ente deputato al riconoscimento e a cui vanno indirizzate le richieste. Nel 2017, secondo una stima, la tecnologia blockchain si attestava a 339,5 milioni di dollari e ha una prospettiva di crescita per il 2021 pari a 2,3 miliardi. Per il direttore di San Marino Innovation Sergio Mottola, il fenomeno “blockchain” è paragonabile a innovazioni tecnologiche come l'energia elettrica e internet.



Nel video il Direttore di San Marino Innovation Sergio Mottola