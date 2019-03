Usc: "C'era una volta il turismo..."

Critiche dall'Usc sulla politica turistica del Governo: “Risultati non se ne vedono – dicono i commercianti - anzi il paese è in confusione, sfiduciato, privo di progetti da perseguire”. L'associazione presieduta da Andreina Bartolini ricorda che la stagione turistica sta per iniziare, ma tutto – sostiene - è ancora avvolto nella nebbia più fitta, quei pochi eventi che, negli anni, erano diventati appuntamenti fissi, stanno svanendo uno dopo l’altro – un chiaro riferimento alla Mille Miglia - e a tutt’oggi – accusano - non abbiamo ancora nessuna certezza. Anche per quest’anno – conclude l'Usc - “la gestione” degli eventi è, a nostro avviso, ritardataria, superficiale, occasionale e senza una programmazione efficace”.