Carisp: rinviato l'ingresso nel Cda del prossimo AD; si annunciano azioni di responsabilità

Occorrerà attendere ancora qualche giorno per la nomina dell'amministratore delegato che verrà designato dal Consiglio di Amministrazione. Franco Gallia, professionista di Alessandria con lunga esperienza nel Gruppo Intesa, avrebbe dovuto sostituire nel Cda il membro di SSD Monica Bernardi, ma è tutto rimandato alla prossima Assemblea.



Indiscrezioni lo davano questa mattina in Repubblica per un incontro alla Segreteria Finanze ma la verifica di alcuni dettagli ha spostato in avanti il suo ingresso in Cassa. Su questo fronte, quindi, si attendono sviluppi. Se in Assemblea dei Soci si è soprasseduto al punto sull' AD, è stato invece affrontato l'argomento “spese”. Verrà aperto un tavolo di lavoro per abbatterle da subito, evitando così che la figura dell'amministratore delegato pesi ulteriormente sui costi attuali. Il terzo punto, particolarmente delicato, riguardava le azioni di responsabilità. Sulla base della relazione tecnica dei tre avvocati, l'Assemblea ha deciso di procedere solo contro l'ex direttore generale Luca Simoni, unica posizione – è stato spiegato - "aggredibile" giuridicamente.



MF