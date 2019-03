Internazionalizzare in Cina: l'Agenzia per lo Sviluppo Economico punta sull'Ufficio di Rappresentanza di Shanghai

L'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio dà impulso al proprio Ufficio di Rappresentanza a Shanghai. Tra i cambiamenti significativi in corso nell'operatività della sede, l'Agenzia segnala: la nomina di Lorenzo Riccardi, stimato professionista che opera da anni in Cina nel campo della consulenza fiscale e tributaria, come nuovo responsabile dell'Ufficio di Rappresentanza stesso; e la possibilità di mettere a disposizione, a titolo gratuito, i suoi spazi alle aziende sammarinesi che volessero utilizzarli quali luogo per incontri o riunioni. Le imprese interessate possono contattare il desk “THINK GLOBAL”, ovvero il dipartimento preposto al supporto dei processi di internazionalizzazione, dall’apposita sezione del sito web.



Per contattare il desk THINK GLOBAL, cosa possibile anche attraverso la sopra menzionata sezione del sito web, si prega di utilizzare i seguenti recapiti: Tel 0549/980380 Fax 0549/944554 e-mai: info@agency.sm web: www.agency.sm