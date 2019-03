“I lavoratori al centro” per lo sviluppo del territorio e del Paese

L'appuntamento voluto dalla Uil dell’Emilia Romagna è stato anche l’occasione per ribadire gli stretti legami che intercorrono fra la UIL e l’Unione Sammarinese dei Lavoratori. Il Segretario Generale Francesco Biordi, e quello del pubblico impiego Giorgia Giacomini hanno infatti ribadito a Carmelo Barbagallo, Segretario Generale UIL. si legge in una nota,i la piena soddisfazione relativamente agli ottimi rapporti che ci sono tra le due organizzazioni sindacali. Se i lavoratori devono essere al centro, come proponeva il titolo del convegno e come deve essere nella quotidianità, allora l’USL intende rivendicare con forza - conclude la nota - la necessità che tutti coloro che lavorano non siano soggetti passivi, ma che possano portare il loro contributo per mezzo di nuove idee nell’ambito del mercato del lavoro.