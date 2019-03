Lavoro: anche a San Marino si apre la strada dello "smart working"

Anche a San Marino arriva lo smart working: quella nuova forma di lavoro che non prevede più stretti vincoli di spazio e orario, con la possibilità per il dipendente di operare da casa compatibilmente alla vita familiare. Nella sede Osla è stato presentato il primo caso sperimentale avvenuto nella AC&D Solution, azienda di Serravalle che si occupa di servizi informatici e che, per oltre un anno, ha fatto provare ai dipendenti lo smart working. I primi risultati sono positivi. L'azienda ha collaborato con Osla e con la Centrale sindacale unitaria perché, per la sperimentazione, è stato creato un contratto ad hoc che ora si evolverà in base alle richieste di altre imprese interessate. Si apre, quindi, una nuova strada sul fronte occupazionale.



Nel video, le interviste a Mauro Duca, amministratore delegato dell'azienda, e a Monica Bollini, presidente Osla