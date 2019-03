Rinnovo contratto, Usl: puntare sulla "valorizzazione del ruolo del dipendente pubblico e sul merito"

Usl prende atto con soddisfazione della scelta dell’Esecutivo di non procedere con il taglio degli stipendi pubblici. Un cambio di rotta, commenta Giorgia Giacomini, che conferma inequivocabilmente come la proposta di USL di fermare gli interventi sulla finanziaria per rivalutare la situazione entro il primo trimestre del 2019 ha portato i risultati auspicati. Intanto la Federazione Pubblico Impiego richiama, con fermezza il Governo a procedere sul rinnovo del contratto non ragionando “al ribasso” ma puntando sulla valorizzazione del ruolo del dipendente pubblico.