Ordini professionali: "Ratificare il decreto al Testo unico velocemente e senza modifiche"

Gli ordini di Geometri, Ingegneri e Architetti, Avvocati e Notai tornano a sollecitare la ratifica, senza emendamenti, del decreto che ha portato modifiche significative al Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie. I professionisti sammarinesi hanno ribadito la piena condivisione dell’intero testo e allo stesso tempo hanno rimarcato le "gravi preoccupazioni che gli effetti positivi del decreto possano essere vanificati dalle crescenti resistenze burocratiche e dalla ventilata possibilità di nuove modifiche". È necessario, scrivono, una ratifica urgente e senza emendamenti, per dare finalmente certezza al settore dell’edilizia e delle compravendite immobiliari, che, nell’ultimo anno - sottolineano - ha sofferto una profondissima crisi proprio per l’introduzione di norme immotivatamente complicate e ingiustamente depressive e costose. Ogni ritorno al passato, conclude la nota, sarebbe il “de profundis” per un settore che già ha pagato un prezzo altissimo alla crisi.



