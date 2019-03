Attivo delegati CSU: crisi banche e tutela fondi pensione i temi trattati

Si è parlato anche dell'incontro di ieri a Palazzo Pubblico

Crisi banche e tutela dei fondi pensione sono i temi trattati questa mattina all'attivo dei delegati CSU, nella sala Montelupo di Borgo Maggiore. La centrale sindacale unitaria ribadisce la necessità di aprire in tempi utili il confronto sul cosiddetto decreto salva-banche. Già la scorsa settimana i consigli direttivi di CsdL e CDLS lanciavano l'allarme sulla grave situazione del sistema bancario chiamando direttamente in causa il Governo e tutte le forze politiche presenti in Consiglio. Governo che è stato incontrato ieri dalla Csu, salita a Palazzo per chiedere in primis un tavolo politico, poi a cascata con tutti gli alti soggetti coinvolti in modo da affrontare insieme le criticità. La centrale sindacale ha anche invitato ad un incontro tutte le forze politiche per il pomeriggio di lunedì 18 marzo. Un confronto a tutto campo sulla crisi del sistema bancario e sulla tutela dei fondi pensionistici.