Fondi pensione: buoni rendimenti dagli investimenti nel Fondo Quercus

In Consiglio per la Previdenza il punto sull'investimento di circa 40 milioni di euro nel Fondo Quercus del Primo Pilastro pensionistico. Presente l'amministratore delegato della società di gestione, Diego Biasi per illustrarne il rendimento effettivo, che si presenta superiore alla media. A tre anni di distanza dal primo investimento di 13 milioni di euro, registrato un 23% di ritorno, parte in quota capitale, parte in quota interessi di circa l'8% in media. Nel 2017 secondo investimento in un altro fondo europeo, sempre legato alle energie rinnovabili, già rientrati dell'11% rispetto al capitale investito di 14 milioni. Sul totale dei 27 milioni investiti, dunque, già recuperati 4 milioni e 600mila euro. Perfezionato oggi un ulteriore investimento di poco più di 9 milioni di euro, già programmato oltre 6 mesi fa, legato ad un impianto eolico in Basilicata.