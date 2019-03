Economia: da oggi è più facile avviare una impresa

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è diventata realtà con l’emanazione del regolamento che fissa le norme e indica i passi di questo strumento innovativo per diversi tipi di impresa, artigianale, commerciale o industriale.



In pratica la SCIA consente al professionista incaricato dall’imprenditore, legale o commercialista, di certificare il possesso dei requisiti previsti per legge e di ottenere l’immediato rilascio della autorizzazione ad operare, rimandando ad un secondo momento i controlli della Pubblica Amministrazione.



“Una sorta di rivoluzione culturale – spiega il Segretario di Stato all’Industria – che apre una nuova fase anche nei rapporti fra imprese e amministrazione dello Stato”.



Tempi più brevi per le pratiche burocratiche, ma anche aiuto all’imprenditore da parte degli Uffici sugli eventuali correttivi da adottare, evitando drastici provvedimenti.



I settori - spiega una nota - dove opererà da subito sono le pratiche edilizie e urbanistiche.



“In prospettiva – conclude Andrea Zafferani – il regolamento verrà adeguatamente ampliato, estendendolo ad altri settori di applicazione", annunciando a breve un altro strumento di semplificazione in materia societaria e nel rilascio delle licenze.