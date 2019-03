Fondi Pensione: la Csu incontra la politica e si prepara al confronto sulla previdenza

La Csu, con una lettera dei Segretari generali, ha invitato tutte le forze politiche a partecipare ad un incontro in programma alle 17.00 nella sede delle organizzazioni dei lavoratori.



Un confronto per affrontare la difficile situazione del sistema bancario e la tutela dei fondi pensione investiti nelle banche sammarinesi.



Incontro che arriva all'indomani della presentazione della riforma previdenziale del Segretario alla Sanità.



I sindacati sono critici sulla tempistica e domani è previsto un confronto anche sulla riforma previdenziale. Appuntamento alle 9 al Begni, dopodiché toccherà alle associazioni datoriali.



Intanto in una lettera agli iscritti, in occasione del tesseramento 2019, il Segretario Cdls fissa le priorità: va riaperto il cantiere della riforma Tributaria per combattere con più forza l’evasione fiscale e sulla crisi delle banche il governo deve giocare a carte scoperte.



Evasione fiscale, i numeri parlano chiaro, scrive Gianluca Montanari, prima della riforma tributaria del 2013, si legge nella missiva, il carico fiscale su lavoratori e pensionati era poco sopra i 35 milioni, mentre dopo la riforma è salito fino a sfiorare i 50 milioni; il prelievo fiscale sulla galassia del lavoro autonomo è invece rimasto pressoché piatto, passando da 29 milioni pre-riforma tributaria agli attuali 33 milioni.



