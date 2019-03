Pubblico impiego, confronto Governo-sindacati: proposti nuovi orari nei musei, aperture sabato mattina e accorpamenti

Nuovo confronto Governo-sindacati sul pubblico impiego. In attesa di arrivare alla trattativa per il rinnovo del contratto, l'esecutivo ha messo sul tavolo una serie di proposte per razionalizzare il lavoro negli uffici pubblici. Il Governo ha parlato, ad esempio, fanno sapere i sindacati, di riorganizzare l'orario dei musei, di aprire il sabato mattina alcuni uffici e di fare degli accorpamenti. Si tratta di interventi già attuabili, come spiegano i rappresentanti dei lavoratori che ora approfondiranno le tematiche. Altro tema al centro del dibattito è il cosiddetto "decreto Poste" che, tra le altre cose, punterà a introdurre contratti di diritto privato per i nuovi assunti. Su questo il confronto potrebbe diventare più acceso nei prossimi incontri tra le parti.



mt