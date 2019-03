San Marino partecipa alla Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli

Il salone dedicato al mondo della vacanza è in programma fino domani.

La manifestazione fieristica, leader nel settore business to business, offre l'occasione di incontrare nuovi protagonisti del mondo del turismo e di consolidare rapporti già in essere. San Marino torna a partecipare alla fiera partenopea dopo dieci anni, a seguito delle scelte operate di concerto con gli operatori del settore, secondo le linee guida contenute nel Piano Strategico per il Turismo. Presente nello stand del Titano, oltre la presenza dell'Ufficio del Turismo, quattro co-espositori. La BMT giunta alla ventitreesima edizione, prevede l'arrivo di oltre 22.000 visitatori professionali ed ospita 500 espositori.