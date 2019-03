Paolo Maggioli: “Facciamo tutti il tifo perché San Marino si tiri fuori da situazione complicata”

Abbiamo sentito il Presidente di Confindustria Romagna sulla situazione economica, e le prospettive, del Titano

“Credo che in un qualche modo a San Marino si sia reagito alla crisi con qualche anno di ritardo rispetto all'Italia”. Così il Presidente di Confindustria Romagna, che riconosce tuttavia come in Repubblica si stiano facendo sforzi in termini di trasparenza ed appetibilità per le imprese. “San Marino – afferma Paolo Maggioli - è una grande opportunità per le aziende della Romagna”. La strada da fare – ricorda – non sarà breve; “è un percorso generazionale di cambiamento”.