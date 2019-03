Fups: "Chiarezza sulle pensioni"

Il Direttivo Fups chiede "chiarezza sulle pensioni” e ricorda che, con l'abbassamento della fascia di esenzione delle pensioni al 7% (prima era il 20), si è aumentata di conseguenza la quota di spese da documentare con la Smac. Questo prelievo, scrive la Federpensionati, è solamente l’anticipo di quelli che seguiranno in futuro. Infatti, nella nuova bozza che sarà la base per la riforma del sistema previdenziale, scrive la Fups, viene proposto un intervento molto consistente sulla quota di solidarietà, che sarà portata a percentuali elevate, a partire dalle pensioni da 1.100 euro. Per le pensioni medio-alte, puntualizza la nota, si prevede una trattenuta complessiva annua pari a due mensilità, Se si mettessero insieme i dati di ufficio tributario, catasto, ufficio automezzi, scrive la Fups, entro 20 giorni si potrebbe sapere la vera situazione economica e patrimoniale dell’intera popolazione sammarinese (per quanto riguarda i beni detenuti in Repubblica). È evidente, conclude, che il problema è solo di volontà politica, ed è dalla politica che i pensionati si attendono risposte.