In Italia bollette più leggere: luce e gas in calo del 10%. Rimini diminuisce anche la Tari

Complici un inverno mite e la riduzione dei prezzi sul mercato all'ingrosso dell'energia, sia a livello nazionale che internazionale, mentre San Marino al lavoro per arrivare a una tariffazione puntuale della tassa dei rifiuti.

Una buona notizia per gli italiani: bollette più leggere dal prossimo trimestre.

Si parla di un maxi calo del prezzo delle utenze domestiche che sfiora il 10%.

Nello specifico: per la luce si pagherà l'8,5% in meno e per il gas addirittura il 9,9%.

Il risparmio non va calcolato sulla cifra totale della bolletta, ma solo sulla voce “materia prima”, che pesa per circa un terzo.

Percentuali che tradotte in euro significheranno, secondo l'Unione Nazionale Consumatori, un risparmio di 168 euro annui, 50 sulla luce e ben 118 sul gas.



I fattori che hanno determinato la riduzione delle bollette sono principalmente due.

Da un lato gli effetti del cambiamento climatico, che ha portato ad uso più contenuto del riscaldamento e dall'altro l'elemento finanziario, una contrazione dei prezzi per l'approvvigionamento del gas sui mercati internazionali.



I tagli scatteranno dal primo di Aprile a vantaggio di chi non è ancora passato al mercato libero, e ha mantenuto i cosiddetti contratti “tutelati”.



A San Marino non sono in previsione né aumenti né cali, anche se l'Aass ha fatto sapere che sta lavorando per il raggiungimento di una tariffazione puntuale della tassa dei rifiuti, ancora vincolata al potenziale dell'energia elettrica e renderla quindi una voce autonoma.



Intanto sul fronte rifiuti, si è mossa la vicina Rimini. Riduzione tariffaria della Tari dello 0,3%: un risparmio per i contribuenti reso possibile, spiega l’amministrazione, dall'aumento della raccolta differenziata e dalla lotta all'evasione fiscale messa in campo nel biennio 2017-2018 che ha portato alrecupero di 10 milioni di euro.



Le riduzioni della tariffa sono previste per le attività produttive, commerciali o di servizi che oltre ad effettuare correttamente la raccolta differenziata, si sono impegnate a predisporre schermature dell’area in cui sono collocati i contenitori dei rifiuti e ovviamente solo ai contribuenti in regola con il pagamento dei tributi.



Silvia Sacchi