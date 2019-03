Report FMI: "Si è tenuto conto dell’impegno di Bcsm per la promozione della stabilità finanziaria"

Banca Centrale commenta il report del Fondo Monetario Internazionale: “Le valutazioni espresse – precisa in una nota - tengono conto di quanto emerso nelle due missioni di novembre e gennaio confermando, tra l’altro, l’impegno di Bcsm per la promozione della stabilità finanziaria”. Fmi che tra l'altro invita a dare più poteri, anche di controllo, all'istituto di Via del Voltone. Dal documento – lo ricordiamo – emergono, in generale, soprattutto le difficoltà del sistema economico sammarinese e una serie di azioni da perseguire, secondo gli esperti di Washington: si va dalle riforme strutturali, alla necessità di limitare i contributi pubblici alle ricapitalizzazioni, risolvere la questione Npl, convertire il credito d'imposta in bond e, sul fronte della spesa pubblica, razionalizzare i rimborsi fiscali e le uscite per lo Stato. Valutazione positiva per i passi avanti, ad esempio, sull'antiriciclaggio, così come i cambiamenti sulle assunzioni dei non residenti. Dal Fondo anche l'ok al processo di avvicinamento all'Ue.