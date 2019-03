UCS: "nessuno mette più i soldi in Banca Cis"

Banca Centrale e il Commissario Bonfatti dicono no ad un ammorbidimento del blocco dei pagamenti per Banca Cis chiesto dall'Unione Consumatori. La risposta del commissario Bonfatti, precisa la Presidente UCS Busignani, è arrivata il 23 sera. Scrive che l’ammorbidimento non è stato autorizzato da Bcsm perché nonostante i nuovi depositi, quelli successivi al blocco, siano liberamente disposti, nessuno mette più i soldi nell’istituto. "Ci rammarica molto leggere che non si possa attuare un’ammorbidimento del blocco a causa di una non entrata di liquidità post-blocco, sottolinea la nota. Questo induce a pensare, almeno a livello percettivo, che la Banca versi in condizioni gravissime. Capiamo che la situazione non sia semplice e che certe cose debbano rimanere riservate a tutela dell’istituto fino al loro compimento - conclude Francesca Busignani - non capiamo però perché alle domande dei correntisti non giungano risposte tempestive".