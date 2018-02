Rimini, ll Pd presenta i candidati e apre la campagna elettorale

“Uniti per un territorio più forte”. L'importanza del titolo dell'evento è sottolineata da uno dei 'big': Tiziano Arlotti, candidato Pd al Senato, parte dalla straordinarietà del territorio, produttivo e reattivo nonostante gli 8 anni di crisi, per mettere in fila quanto da questa legislatura abbia ottenuto: salvaguardia della balneazione, dell'assetto idrogeologico, fino al recente protocollo per la sicurezza siglato dal ministro Minniti. “Ci presentiamo con un obiettivo- ha detto Arlotti, - continuare il percorso iniziato 5 anni fa che ha portato l'Italia fuori dal baratro. Priorità, portare avanti il disegno di legge che si è arenato al senato sulla Bolkesten, uno dei temi caldi di questo avvio di campagna elettorale. Sergio Pizzolante candidato della coalizione alla Camera insiste sul senso dell'essere insieme ed è pronto a rispondere a chi parla di alleanza insolita: “abbiamo fatto parte di una maggioranza parlamentare che ha espresso un governo che salvato l'Italia dalla più grave crisi istituzionale di sempre -ha detto “siamo qui per combattere estremismo e populismi”. Chi costruisce deve essere premiato rispetto a chi distrugge. “In questi anni io e Arlotti siamo stati i parlamentari del territorio.” A concludere gli interventi il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi. Nelle liste del plurinominale alla Camera il Pd di Rimini propone anche Giorgia Bellucci, consigliere a Rimini. Insieme ha in lista Francesco Bragagni alla Camera e Monica Ricci al Senato. Più Europa Michele Ballerin. Civica e Popolare ha Maurizio Nanni al Senato e Mario Erbetta, Francesca Ugolini e Daniela de Leonardis alla Camera.

Oggi la presentazione della coalizione di centrosinistra

Questa mattina al centro congressi SGR di Rimini si è svolta la presentazione dei candidati del territorio della coalizione di centrosinistra, evento che ha aperto ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo. Accanto a Tiziano Arlotti, candidato Pd al Senato, sono intervenuti Sergio Pizzolante, candidato della coalizione alla Camera; Francesco Bragagni (30 anni, avvocato), candidato alla Camera per la lista Insieme; Michele Ballerin (45 anni, scrittore e saggista), candidato alla Camera per la lista Più Europa; Giorgia Bellucci (28 anni, impiegata) candidata alla Camera per il Pd; Mario Erbetta, avvocato, candidato alla Camera per la lista Civica Popolare; Francesca Ugolini (sindaco di Talamello), candidata alla Camera per Civica Popolare; Maurizio Nanni, candidato al Senato per Civica Popolare; Monica Ricci (43 anni, ex assessore a Santarcangelo) candidata al Senato per Insieme.



Ha aperto i lavori il segretario provinciale Pd Stefano Giannini, mentre le conclusioni dell'incontro sono state affidate al sindaco di Rimini Andrea Gnassi.