Predappio: l'Associazione Partigiani chiede di festeggiare la liberazione al posto dell'anniversario della marcia su Roma

L'Associazione Nazionale Partigiani ha fatto richiesta che venga fermata la manifestazione a Predappio per i nostalgici del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma che si tiene ogni anno. ANPI nell'esporre le sue motivazioni al prefetto di Forlì chiede che venga impedito il corteo in quanto "totalmente illegale", ipotizzando il reato di apologia di fascismo.



In contrasto chiedono di portare in piazza a Predappio la celebrazione di un altro 28 ottobre, quello che nel 1944 portò da parte delle truppe alleate e dei partigiani alla liberazione della città natale di Mussolini.



Si rimane ora in attesa della decisione da parte delle autorità alla quale ANPI promette di attenersi scrupolosamente.