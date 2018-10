Lucano lascia Riace, revocati i domiciliari: divieto di dimora per il sindaco

Il tribunale del riesame di Reggio Calabria ha revocato gli arresti domiciliari a Domenico Lucano sostituendoli con la misura del divieto di dimora a Riace. "Anche senza contributi pubblici andiamo avanti lo stesso - ha detto il sindaco - perché negli anni abbiamo costruito dei supporti all'integrazione che oggi fanno la differenza". Poi lancia la sfida: "Vogliamo uscire dallo Sprar, non voglio avere a che fare con chi non ha fiducia e con questo Governo che spesso non rispetta i diritti umani".