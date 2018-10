Cattolica: acqua bollente in faccia al padre, violenze e estorsioni

Un trentaduenne di Cattolica avrebbe minacciato e aggredito i suoi genitori, compresa la madre invalida all'80%, per ottenere del denaro. Per anni li avrebbe maltrattati con violenza verbale e fisica, arrivando anche a estorcergli beni di valore, fra cui gioielli, per acquistare droga. In un'occasione avrebbe anche gettato acqua bollente contro il padre.



La paura è finita con l'intervento dei Carabinieri, che hanno arrestato il giovane e eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e estorsione.



Negli ultimi due anni la somma estorta ai genitori sarebbe arrivata a 20mila euro.