Cesena: scontro tra moto e camion, perde la vita un ragazzo di 21 anni

l'Incidente è avvenuto ieri sera, poco dopo le 21.20, a Gambettola, in via Europa. Un camion e uno scooter sono entrati in collisione. I due mezzi procedevano in senso di marcia opposto e lo scontro non ha lasciato scampo al giovane centauro di 21 anni; finito sotto le ruote del camion. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso per i gravissimi traumi riportati. Solo ferite lievi per il conducente del camion, un 38 enne, medicato al Bufalini di Cesena.



Il mezzo pesante ha inoltre perso carburante e i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona.



Sul posto anche una ambulanza e una automedicalizzata del 118 e una pattuglia della Polizia per ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.