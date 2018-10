Stupri di Rimini, confermata in secondo grado la condanna a Butungu

Il congolese è considerato il capobranco. Oggi l'udienza a Bologna

La prima sezione penale della Corte d’Assise d’Appello di Bologna respinge le richieste della difesa e conferma la pena a Guerlin Butungu. In primo grado, il 10 novembre 2017, il Tribunale di Rimini condannò il congolese a sedici anni di reclusione. Butungu è considerato il principale responsabile degli stupri di Rimini dell’agosto 2017, con il concorso di tre complici minorenni, reclusi in un carcere minorile e condannati sia in primo sia in secondo grado a nove anni e otto mesi ciascuno. Respinta la richiesta degli avvocati che per Guerlin Butungu, che ha da poco compiuto 21 anni nel carcere di Pesaro dove è detenuto, avevano chiesto l'assoluzione