Mare, Emilia-Romagna: in arrivo quasi 3 milioni di euro per una pesca più sostenibile

In arrivo fondi per aiutare i pescatori a riconvertirsi, verso modelli più sostenibili e rispettosi dell'ambiente. Ne dà notizia la Regione Emilia-Romagna che ha annunciato quasi 3 milioni di euro a disposizione per quattro bandi nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca. In sostanza, vengono messi a disposizione contributi a fondo perduto a fronte di investimenti effettuati che possono andare, ad esempio, dalla conversione dei motori ai biocarburanti all'adozione di sistemi di refrigerazione a basso consumo, fino all'installazione di attrezzature che selezionino meglio il pescato in base a taglia e specie. La percentuale di aiuto può andare dal 30% all'80%. La presentazione delle domande scade il 21 gennaio 2019.