Moody's taglia rating Italia, a un passo da 'spazzatura'

Arriva la stangata di Moody's che taglia il rating dell'Italia a Baa3, portandolo a un passo dal 'non investment grade', in gergo il 'rating spazzatura'. Questo alla vigilia dalla risposta che il governo dovra' dare a Bruxelles sulla contestata manovra.



Le motivazioni che hanno portato i tecnici dell'agenzia internazionale al downgrade sono legate al sostanziale cambio di rotta del governo italiano sul fronte della strategia di bilancio. Una deviazione che comporta - si sottolinea - un deficit "significativamente piu' elevato rispetto alle attese".



Inoltre a non convincere Moody's sono le previsioni di crescita inserite dal governo nella manovra, giudicate troppo ottimistiche. Numeri che non produrranno l'auspicato calo del debito che restera' stabile attorno al 130% del pil.