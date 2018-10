Rimini: questa sera alle 20 l'incontro con Silvestro Montanaro

"Mediterraneo: un mare di morti e di bugie" è il titolo dell'incontro di questa sera alla Cgil di Rimini, in via Caduti di Marzabotto, con il giornalista Silvestro Montanaro, autore di diversi reportage.

L'incontro è alle 20.00 ed è stato promosso dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale.