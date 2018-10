Rimini: al via ciclo di incontri per figli di genitori separati

Spesso sono loro "ad avere le maggiori difficolta' dalla separazione dei genitori, ma le loro esigenze non sempre sono ascoltate come meriterebbero". Per questo i Centri per le famiglie del Comune di Rimini e dell'Unione Comuni Valmarecchia "hanno deciso di attivare una serie di incontri specifici, nella sede di Rimini, per figli di genitori separati o divorziati, denominata 'gruppo di parola'". Lo scopo, spiega il Comune di Rimini, e' "dare a bambini e ragazzi dai sei agli 11 anni uno spazio dove esprimersi, 'mettere parola' sulla nuova condizione di vita e trovare le risorse per elaborarla attraverso il gruppo". Il 'gruppo di parola' sara' condotto da Maria Paola Camporesi, psicologa psicoterapeuta, e da Erica Lanzoni, psicologa e mediatrice familiare, e sono previsti quattro incontri gratuiti, con cadenza settimanale, della durata di due ore, dalle 16.30 alle 18.30, il primo dei quali e' in programma martedi'. I genitori saranno invitati a partecipare alla seconda parte dell'ultimo incontro e potranno svolgere un eventuale colloquio di approfondimento. "Come Comune e come distretto- spiega Gloria Lisi, assessore comunale alla Protezione sociale di Rimini- siamo impegnati in un'intensa attivita' di supporto e relazione con le coppie e le famiglie nelle varie fasi della loro vita, tra cui possono esserci momenti difficili come le separazioni e i divorzi". Nell'ultimo anno, ricorda infatti Lisi, "abbiamo attivato 54 percorsi di mediazione familiare, con quasi 150 ore di consulenze e incontri dedicati".