22 Ottobre 1981: debutta in Italia "I predatori dell'arca perduta"

L'esordio di Indiana Jones, l'archeologo più famoso della storia del cinema, si è fatto un po' attendere in Italia, dato che uscì con oltre quattro mesi di ritardo rispetto agli Stati Uniti, in cui era uscito il 12 giugno 1981.



Ispirato ai vecchi serial d'avventura degli anni '40 e ai fumetti di Zio Paperone tanto amati da George Lucas e Steven Spielberg, nella sua prima avventura il professor Jones si mette alla ricerca della mitica Arca dell'Alleanza, osteggiato dai nazisti alla ricerca dell'immenso potere che contiene.



Il titolo del film è stato modificato in Italia ufficialmente nel 2008, diventando "Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta", aggiungendo il nome dell'archeologo in linea con gli altri capitoli della saga cinematografica.



Non è il solo cambiamento che il film ha affrontato, anche le voci nelle nuove edizioni sono diverse rispetto all'edizione uscita 37 anni fa. Nella prima versione, uscita al cinema il 22 Ottobre 1981, "Indy" aveva la voce del doppiatore storico di Harrison Ford, Michele Gammino. Nel 2009, in occasione dell'uscita della versione definitiva del film su Sky e in blu-ray, il film è stato completamente ridoppiato. La voce dell'archeologo nel nuovo adattamento è di Pino Insegno.