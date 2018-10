Il Downgrade non spaventa i mercati, spread in calo in apertura

Apertura in deciso calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna nei primi minuti 289 punti contro i 301 punti della chiusura di venerdì mentre il rendimento del decennale è pari al 3,35%. Poi risalito ai 300 punti base.



Per gli analisti la spinta arriva dal mancato declassamento a 'junk' (spazzatura) da parte di Moody's del rating sovrano italiano, che è stato solo tagliato a Baa3 (un gradino sopra) e con outlook oltretutto stabile. Partenza senza scosse anche per l'euro, a 1,1512 dollari. Oggi arriverà anche la risposta di Roma alla lettera di richiamo dell'Ue.