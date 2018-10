Il presidente Conte alla Stampa Estera: "Non ci sarà mai una Italexit"

Ma poi è contestato dai corrispondenti tedeschi quando dimentica quanti immigrati in più dell'Italia abbia accolto la Germania

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conferenza alla Stampa Estera rassicura: “Non vi sarà alcuna Italexit”.



Il presidente del Consiglio vuole essere chiaro con la Stampa Estera, dice, per confermare che non vi sarà alcuna Italexit.

Ci confronteremo e discuteremo con l'Europa sulla nostra manovra, ripete, non vediamo l'ora, non siamo una banda di scalmanati e indisciplinati al governo. “Abbiamo studiato a lungo – spiega – e rivisto i fondamentali dell'economia italiana, e siamo giunti alla conclusione che l'Italia sarebbe entrata in recessione se avesse continuato così. Serve più crescita”.

Al governo ci sono forze definite anti sistema, spiega, ma non metteremo in discussione lo Stato di diritto.

Sull'immigrazione infine, dopo aver rassicurato tutti che nei suoi dialoghi col vice presidente Salvini non ha mai ravvisato elementi di xenofobia e razzismo, mette in guardia su chi definirà così l'Italia.

Ma poi prende qualche contestazione quando, di fronte a tanti giornalisti tedeschi, dimentica quanti immigrati la Germania abbia accolto.



Francesca Biliotti



Nel video gli interventi del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte