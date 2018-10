Manovra, il governo non cambia linea. Oggi il verdetto Ue



Atteso oggi, alle 13, dalla riunione del Collegio dei commissari di Strasburgo il verdetto Ue sul Documento programmatico di bilancio dell'Italia: quasi scontata la bocciatura che, formalmente, si presenterà sotto forma di «opinione negativa», a causa della deviazione pari all’1,4% del Pil rispetto alle Raccomandazioni. "Siamo coscienti di aver scelto un’impostazione della politica di bilancio non in linea con le norme del patto di stabilità e crescita. È stata una decisione difficile ma necessaria alla luce del persistente ritardo nel recuperare i livelli di crescita pre-crisi e delle drammatiche condizioni in cui si trovano gli strati più svantaggiati della società", ha affermato ieri il ministro Tria.



Intanto ieri una cena tra Conte, Salvini e Di Maio ha cercato di rinsaldare l'intesa di governo e risolvere i nodi rimasti dopo l'accordo sul fisco. Gli effetti sono parsi positivi: “C’è un clima costruttivo, avanti compatti. Capita a tutti di arrabbiarsi quando uno si sente ingiustamente tirato in ballo ma l’incazzatura passa e non ho mai smesso di fidarmi di Conte e Di Maio”, spiega Salvini l’unico a parlare al termine della cena. Non solo fisco, sul tavolo anche il nodo delle nomine dalla Consob ai servizi fino alla Rai, con Tg1 e seconda Rete che viaggiano verso quota M5S e la direzione di Raiuno e quella del Tg2 che dovrebbero andare in capo alla Lega.