Museo Fellini: approvato lo stralcio dei lavori di riqualificazione di Castel Sismondo

Compiono un balzo avanti i lavori di riqualificazione di tutta l’area che circonda Castel Sismondo, destinato a diventare asse principale del nascente Museo internazionale Federico Fellini

Si procede con i lavori di riqualificazione dell'intera area che circonda Castel Sismondo, destinato a diventare asse principale del nascente Museo internazionale Federico Fellini che si completerà con gli interventi sinergici CircAmarcord, Piazza d’Arti, Fulgor e Casa del Cinema.

Lo scavo dell’area, attualmente destinata a parcheggio, avverrà per una profondità di circa 3 metri e mezzo e verrà realizzato un passaggio pedonale che consentirà, come una sorta di ponte levatoio, di accedere al castello.

Sarà interessato anche il tratto di via Circonvallazione: verrà realizzato un nuovo marciapiede alberato e saranno ricavati stalli moto e 80 parcheggi per auto.

L'avvio dei lavori partirà la prossima primavera e permetterà di riportare in luce le mura lato Ovest del Castello esterne alla Corte del Soccorso e di valorizzare, così, l’antico fossato.

Dato l’elevato valore dell’area da un punto di vista storico, architettonico e archeologico, il progetto è stato condiviso e autorizzato dalla Soprintendenza Archeologica e Belle Arti.

Al terzo stralcio farà seguito il quarto ed ultimo intervento che comprenderà la riqualificazione dell’intera Piazza Malatesta intorno al Teatro Galli e le connessioni urbane lato Est.



Silvia Sacchi