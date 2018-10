Nuova statale 16: partono gli espropri

Sono stati avviati gli espropri per le opere di completamento sulla viabilità connessa alla costruzione della terza corsia autostradale dell'A14. Per quanto riguarda il territorio di Rimini, saranno realizzate due rotatorie sulla strada statale 16 all’altezza degli incroci con la consolare San Marino (ss72) e via Coriano (Sp41), che andranno ad eliminare i semafori attualmente presenti; inoltre si interverrà attraverso la realizzazione di cinque sottopassi: in via della Fiera; Via Covignano; via Coriano; SS72, via Euterpe, e di un percorso ciclopedonale in località Padulli-Covignano, in modo da andare a ricucire le fratture tra la città a mare e a monte della Statale Adriatica.



“Con l'avvio degli iter sugli espropri – commenta l'Amministrazione comunale di Rimini – si compie un ulteriore passo in avanti nella realizzazione di interventi strategici e fondamentali per andare a ricucire le fratture tra la città a mare e a monte della Statale Adriatica. Un passo importante verso l'avvio di cantieri molto attesi da tutta la comunità”.