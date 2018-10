"Aiutatemi a trovare mio padre", l'appello di un giovane nato a Rimini

È tornato nella città natale, dopo un lungo viaggio in auto, per ritrovare le proprie radici. David Mossé è un 49enne residente a Marsiglia. Dopo anni è tornato nella Rimini in cui è stato concepito alla ricerca delle proprie radici.



L'uomo sa solo di essere stato concepito a Rimini nell'estate del 1968, durante la vacanza che la mamma trascorse in riviera. Per questo sta tappezzando da giorni il centro di volantini che ritraggono sua madre, Nadine, in compagnia di un soggetto con i capelli scuri. David non ha certezza che possa essere lui il padre, ma cerca chiunque possa dargli delle informazioni utili.



La sua madre, a causa di problemi di salute che l'hanno colpita di recente, non ricorda chi sia l'uomo nella foto. Il marsigliese però non si arrende e continua la sua ricerca per qualsiasi informazione utile lo possa aiutare a scoprire l'identità del genitore. Chi avesse informazioni può contattare David nel suo profilo facebook.