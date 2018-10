Comuni: Conte, semplificare l'Italia per liberare risorse

"Nessuna paura. Il clima è molto coeso all'interno del Governo", ha risposto Conte a chi gli chiedeva se temesse frizioni, all'interno dell'Esecutivo tra i due vicepremier

"Intendiamo semplificare la giungla di adempimenti, di burocrazia che rischia di rendere concretamente impossibile la spesa, l'utilizzazione delle risorse disponibili e esistenti". Così il premier Giuseppe Conte all'assemblea dei sindaci italiani in corso a Rimini. Il presidente del Consiglio ha quindi portato l'esempio dei fondi europei per lo sviluppo regionale: "Al 30 giugno 2018 - ha detto -, su 34 miliardi per progetti già approvati nel biennio 2014-16 sono stati spesi 2 miliardi e 700 milioni". "Troppo semplice metterla sull'incapacità degli amministratori", ha aggiunto. "La realtà è che dobbiamo semplificare l'Italia.

Il premier ha aggiunto che "Il Governo continuerà a stare vicino ai sindaci", in ogni frangente e, in particolare, "laddove" vi sia l'esigenza di "interventi straordinari".



Poi Conte sulla manovra che "viene descritta come particolarmente ardita, in realtà non è così. Prevediamo scostamento del deficit molto, molto contenuto".