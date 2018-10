Giussani in “un incontro” al Cairo: per #Meeting19

Il MEETING di Rimini in Egitto per 3 giorni insieme alla Biblioteca di Alessandria un incontro sulla pace e la lotta ai fondamentalismi attraverso il senso religioso così il Cairo diventa una tappa per “l'amicizia tra i popoli”

40 ANNI DI MEETING vissuti in concreto in “un incontro” nell'esperienza di una storia che continua.

La presenza del Grande Imam sunnita di Al -Azhar, Ahamed el-Tayeb, alimenta e “semina speranza nelle nostre anime” contro ogni povertà dice l'autorità religiosa insieme agli organizzatori in dialogo continuo nel mondo arabo da Rimini fino all'abbraccio che commuove con Papa Francesco durante la visita in Egitto.

La “memoria di don Giussani” è nel cuore di tutti. Senza la sua esperienza viva di fede non ci sarebbe il MEETING d'EGITTO.

Sintonia profonda e riconoscimento dei cuori avvicinano ancor più persone, uomini e popoli, per il MEETING'19.

fz

Interviste con:

Wael Farouq Docente di lingua araba Università Cattolica Milano

Emilia Guarnieri Presiedente Fondazione Meeting Rimini

Bruno Musarò Nunzio Apostolico in Egitto

Marco Bersanelli Astrofisico Università di Milano