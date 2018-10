Rimini: connubio fra musica, shopping, sapori e colori d’autunno

Sapori e colori d'autunno ieri sera ha illuminato a festa il centro storico di Rimini, in concomitanza con la XXXV Assemblea annuale Anci-Anci Expo che ha visto la presenza di un'ampia compagine di sindaci, ministri, parlamentari, amministratori, addetti ai lavori, mondo delle imprese.



Famiglie, giovani, coppie, turisti, in un crescendo incessante e nonostante la serata infrasettimanale, hanno deciso di trascorrere in centro storico una serata lungo il percorso punteggiato da 21 punti musicali e dai luoghi di assaggio di pesce azzurro e pescato dell’Adriatico, negli stand di carne selezionata in piazza Ferrari, nella zona del Mercato Coperto e lungo i punti di mescita delle 70 etichette proposte dalla Strada dei Vini e dei Sapori. Via vai di gente negli oltre 150 negozi aperti fino a tarda sera, apprezzate le proposte uniche, le vetrine addobbate a tema, in attesa della riapertura del teatro Galli.



L’Amministrazione comunale di Rimini ringrazia la Strada dei Vini e dei Sapori, i commercianti del centro storico, tutte le imprese che hanno contribuito al successo di questo evento.